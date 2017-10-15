Польская комиссия обнаружила запись взрыва на «черных ящиках» президентского самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич.
«Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи», — цитирует Мачеревича «Газета.ру».
Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На борту находились восемь членов экипажа и 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского и других высокопоставленных лиц. Все они погибли. Польская прокуратура на протяжении семи лет пытается установить точную причину падения самолета.