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15 октября 2017
14 октября 2017
06:55  15 октября 2017 0

Польша обнаружила запись взрыва на черных ящиках президентского самолета

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Трагедия под Смоленском в 2010 унесла жизни 96 человекФото: Pixabay

Польская комиссия обнаружила запись взрыва на «черных ящиках» президентского самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич.

«Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи», — цитирует Мачеревича «Газета.ру».

Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На борту находились восемь членов экипажа и 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского и других высокопоставленных лиц. Все они погибли. Польская прокуратура на протяжении семи лет пытается установить точную причину падения самолета.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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