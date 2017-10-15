{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 октября 2017
21:21  15 октября 2017 0

СМИ: Джигарханян заявил, что жена пыталась убить его ради денег

В отношениях актера и пианистки произошел разладФото: Вадим Тараканов/ТАСС

Актер Армен Джигарханян, об исчезновении которого заявила в правоохранительные органы его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская, нашелся в больнице. Артист отказывается общаться с супругой и написал на нее заявление в полицию.

Актёр якобы обвинил Виталину в попытках его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом, утверждает Life. По данным телеграм-канала Mash, Джигарханян уже написал заявление в полицию. Портал уточняет, что актер за последние несколько лет переписал на супругу все, что ему принадлежало.

Ранее стало известно, что жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию Москвы с просьбой о помощи. Она заявила, что ее супруг несколько дней назад после семейной ссоры ушел с друзьями в неизвестном направлении, а в ответ на один из звонков пообещал убить ей.

Позже жена Джигарханяна нашла его в больнице, куда актера доставили в тяжелом состоянии. Однако встречаться с супругой артист отказывается.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров