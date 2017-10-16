{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
02:11  16 октября 2017 0

СМИ назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Месяц назад актер неожиданно попал в больницу во время гастролей в ЕкатеринбургеФото: Википедия

Причиной смерти актера российского театра и кино Дмитрия Марьянова, скончавшегося 15 октября, стал оторвавшийся тромб. Друзья пытались доставить потерявшего сознание актера в больницу самостоятельно.

По информации издания «Дни.ру» вечером в воскресенье актер должен был играть в спектакле.

Дмитрий Марьянов вместе с друзьями возвращался в Москву на автомашине, но внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Товарищи артиста попросили помощи на ближайшем посту ДПС, после чего в сопровождении экипажа ГИБДД повезли пострадавшего в больницу города Лобня. Там они передали больного медикам, но уже в 19:30 мск те констатировали смерть пациента.

Официальный представитель актера Алевтина Кунгурова подтвердила, что Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался, однако уточнять причину смерти не стала: по ее словам, вся информация будет обнародована только после медицинского заключения, передает телеканал 360.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем у Марьянова были и раньше. Так, в середине сентября актер оказался в больнице во время гастролей в Екатеринбурге. Дмитрий Марьянов должен был сыграть одну из ролей в спектакле «Ladies night. Только для женщин!», однако состояние здоровья потребовало госпитализации артиста.

Дмитрий Марьянов известен российскому зрителю своими ролями в фильмах «День радио» и «День выборов». Свою кинокарьеру актер начал в главных ролях не менее известных картин «Выше радуги» и «Дорогая Елена Сергеевна». Любителям остросюжетных сериалов Марьянов запомнится как исполнитель главной роли в фильме «Боец».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров