Причиной смерти актера российского театра и кино Дмитрия Марьянова, скончавшегося 15 октября, стал оторвавшийся тромб. Друзья пытались доставить потерявшего сознание актера в больницу самостоятельно.
По информации издания «Дни.ру» вечером в воскресенье актер должен был играть в спектакле.
Дмитрий Марьянов вместе с друзьями возвращался в Москву на автомашине, но внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Товарищи артиста попросили помощи на ближайшем посту ДПС, после чего в сопровождении экипажа ГИБДД повезли пострадавшего в больницу города Лобня. Там они передали больного медикам, но уже в 19:30 мск те констатировали смерть пациента.
Официальный представитель актера Алевтина Кунгурова подтвердила, что Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался, однако уточнять причину смерти не стала: по ее словам, вся информация будет обнародована только после медицинского заключения, передает телеканал 360.
Стоит отметить, что проблемы со здоровьем у Марьянова были и раньше. Так, в середине сентября актер оказался в больнице во время гастролей в Екатеринбурге. Дмитрий Марьянов должен был сыграть одну из ролей в спектакле «Ladies night. Только для женщин!», однако состояние здоровья потребовало госпитализации артиста.
Дмитрий Марьянов известен российскому зрителю своими ролями в фильмах «День радио» и «День выборов». Свою кинокарьеру актер начал в главных ролях не менее известных картин «Выше радуги» и «Дорогая Елена Сергеевна». Любителям остросюжетных сериалов Марьянов запомнится как исполнитель главной роли в фильме «Боец».