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16 октября 2017
15 октября 2017
04:00  16 октября 2017 0

Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в Лобне из-за смерти Марьянова

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Некоторые СМИ сообщили, что "скорая" не выехала на вызов к больному "из-за большой загруженности"Фото: depositphotos.com

После смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова специалисты управления Росздравнадзора по Москве и Московской области намерены проверить работу скорой медицинской помощи в городе Лобня. Причиной проверки станут сообщения некоторых СМИ о том, что медики не стали присылать машину на вызов.

Как сообщает NationNews, о предстоящей проверке уже официально объявили представители ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту», — приводит сообщение ведомства телеканал 360.

Как ранее сообщало «URA.RU», актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье, 15 октября в возрасте 47 лет. По пока официально не подтвержденной информации, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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