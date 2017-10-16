После смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова специалисты управления Росздравнадзора по Москве и Московской области намерены проверить работу скорой медицинской помощи в городе Лобня. Причиной проверки станут сообщения некоторых СМИ о том, что медики не стали присылать машину на вызов.
Как сообщает NationNews, о предстоящей проверке уже официально объявили представители ведомства.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту», — приводит сообщение ведомства телеканал 360.
Как ранее сообщало «URA.RU», актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье, 15 октября в возрасте 47 лет. По пока официально не подтвержденной информации, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.