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16 октября 2017
16:31  16 октября 2017 0

За спор со стюардессой с рейса сняли пассажира «Уральских авиалиний». ФОТО, ВИДЕО

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, уральские авиалинии, реанимация
Из-за конфликта вылет рейса задержался на два часаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Пассажира «Уральских авиалиний» сняли с самолета после ссоры со стюардессой. Из-за конфликта на борту рейс задержался на два часа. Инцидент произошел в самолете, который готовился выполнять рей U62631 Ростов-на-Дону — Ереван. В редакцию «URA.RU» обратились очевидцы конфликта.

В авиакомпании настаивают, что самолет не вылетел из-за того, что мужчина был пьян. Свидетели конфликта утверждают обратное.

«Требования выйти сперва были лишь словесными: мол, стюардесса сказала: покажите билет — вы не показали, попросила пересесть — не пересели. Все, кто сидел рядом, я в том числе, слышали их разговор — такого не было. Пассажир просил предоставить основания для такого жесткого требования покинуть борт, и через сорок минут принесли акт, который вообще ошарашил нас, — рассказала „URA.RU“ пассажирка рейса. — В акте говорится, что нетрезвый человек мешал экипажу. Мы на обратной стороне акта написали претензию, и 18 пассажиров успели расписаться под ней».

В акте сказано, что пассажир был пьян
Фото: «URA.RU»

В акте сказано: «Пассажир на борту ВС с признаками опьянения препятствовал выполнению экипажем своих обязанностей, кресло находилось на аварийном выходе, был не в состоянии пристегнуть ремень безопасности, нарушена координация движений, не ориентировался в пространстве, речь невнятная, несвязная».

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний».

«Во время посадки в самолет в аэропорту города Ростов-на-Дону был выявлен пассажир, расположившийся на месте у аварийного выхода и находящийся в состоянии опьянения. В соответствии с требованием по обеспечению безопасности полета размещение лиц, находящихся в состоянии опьянения на местах, расположенных у аварийных выходов, запрещено. Распоряжение КВС переместиться на другое место пассажир не выполнил, после чего КВС принял решение сообщить в полицию аэропорта Ростов-на-Дону и вернуть воздушное судно на стоянку. На борт ВС прибыл наряд полиции», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полицейские направили материал мировому судье и несостоявшийся пассажир Армен Меликян был оштрафован на 500 руб. По ч.6.ст.11.17 КоАП «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», материал направлен в Ространснадзор.

Александр Лукманов
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