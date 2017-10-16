16:55 16 октября 2017 0

Он целый час простоял у входа, облачившись в гусарский костюм. Фото: со страницы Ярослава Ширшикова в Facebook

Парень из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, назвавший себя предводителем движения за возрождение гусарства и отправившийся в Москву покорять сердце Натальи Поклонской, пришел к зданию Государственной Думы РФ, где его возлюбленная работает депутатом. Почти целый час он, облачившись в гусарский костюм, гулял возле входа в Госдуму, ожидая, что его дама сердца выйдет к нему.

Прогулку гусара показывал в прямом эфире порталf Life. Ярослав продемонстрировал табличку с портретом Поклонской, словами любви и своими координатами. «Ты мне снишься каждую ночь, я не могу без тебя жить!» — признался он в любви Наталье Поклонской в прямом эфире.

«Я самыми экстравагантными путями пытаюсь обратить на себя ее внимание. Мне грустно, что она мне не отвечает», — пожаловался он журналисту. Но заметил при этом, что совсем не удивлен ее молчанием. «Девушке положено поломаться», — сказал он. Несколько раз из здания выходили красивые особы, но каждый раз это оказывалась не Поклонская. «Вас не смущает, что она депутат?» — поинтересовался репортер. «Депутат не человек, что ли?» — парировал гусар.

Ярослав Ширшиков возле здания Госдумы Скриншот: со страницы Life в Facebook

Время ожидания гусар скрашивал, общаясь с корреспондентом «Лайфа» на самые разные темы: рассказал, как писал свою серенаду для Поклонской, как восприняли это его увлечение родные («мама, конечно, удивилась, сестра вообще не понимает, что происходит»), открыл тайну своей любви к гусарству (оказывается, прозвище «гусар» ему дали еще в армии — за то, что разгуливал по плацу с распахнутой на груди гимнастеркой).

«В 21 веке гусары не нуждаются в опереточных костюмах, как казаки: когда мы собираемся, все одеты как обычно, — говорит он. — Сегодня я специально оделся так, чтобы обратить на себя ее внимание». Он также рассказал, что ждет Поклонскую в случае, если она ответит ему взаимностью. «Я огражу от всех нападок, от депутатов — Жириновского я уже вызвал на дуэль! — напомнил он. — Странные инициативы, которые она генерирует, закончатся — я буду ей помогать, подсказывать. Она будет заниматься борьбой с коррупцией, а не с культурой».

Гусар пытается добиться внимания Поклонской всеми доступными ему средствами Фото: со страницы Life в «Фэйсбук»

По словам Ширшикова, Поклонская один раз ошиблась и теперь ведет себя, как загнанный зверек, потому что ее затравили. «Она же офицер, человек чести, и у нее не остается выхода, — объясняет он. — Я бы ее приобнял, успокоил, и мы бы забыли всю эту чушь с „Матильдой“. Я как русская печь: ко мне прижался — и тепло».

Впрочем, за час даже «теплый как печь» гусар замерз (термометр на здании Госдумы показывал 18 градусов), и прямой эфир пришлось свернуть. Наталья Поклонская за это время к нему так и не вышла. Расстроенный ротмистр отправился «за шампанским».

Ранее Ширшиков заявлял «URA.RU», что его чувства по отношению к Поклонской абсолютно искренни: недавно он пережил личную трагедию (от него ушла девушка) и он решил посвятить себя служению даме сердца, коей избрал бесконечно нравящуюся ему Наталью Поклонскую. Также гусар взял на себя обязательство соблазнить самую красивую женщину-депутата.