18:06 16 октября 2017 1

Россиянка отдыхала вместе с ребенком ФОТО: Наталья Бородина, "ВК"

Уроженка Челябинской области Наталья Бородина, скончавшаяся в Доминикане из-за столкновения с дорожным знаком, была на отдыхе вместе 11-летним сыном. Об этом сообщают местные СМИ. Мальчик во время трагического инцидента находился в отеле. О дальнейшей судьбе ребенка не известно.

«Мальчик остался в отеле в прошлый вторник, а Наталья Бородина и Иванна Бойрачук отправились кататься. Они были одни, выпили много алкоголя и, как подозревает полиция, возможно, употребляли наркотики», — сообщает noticiasdelcibao. Ранее говорилось, что мальчик воспитывается в Златоусте у сестры погибшей.

Подруга Натальи Бородиной, сидевшая за рулем Иванна Бойчарук, задержана полицией.

Бородина в ехавшей на большой скорости машине голой высунулась из окна, и в этот момент ее голову снес дорожный знак.

Наталья Бородина была застрахована на крупную сумму. Страховка должна покрыть покрыть расходы на транспортировку тела в Россию. Как заявил российский консул в Доминикане Зураб Перадзе, родные отказались от кремации и планируют доставить погибшую домой, чтобы похоронить.

Мэрия Златоуста готова оказать материальную помощь семье погибшей в рамках своих полномочий по случаю утери кормильца. Как сообщил «URA.RU» мэр Вячеслав Жилин, уже подготовлено специальное распоряжение, но родные должны подать заявление в администрацию.

По данным ресурса «Яндекс.Челябинск», новость о гибели россиянки в Доминикане стала самой «топовой» на минувшей неделе.