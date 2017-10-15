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15 октября 2017
20:58  15 октября 2017 0

Родственники погибшей в Доминикане челябинки отказались от кремации

Тело 35-летней женщины вернут на родинуФОТО: страница VK Натальи Бородиной

Тело погибшей в Доминиканской республике челябинки Натальи Бородиной планируют вывезти в Россию в гробу, не кремируя, рассказал посол РФ в Доминикане Зураб Перадзе.

Консульский представитель отметил, что сейчас проходит процесс репатриации тела россиянки Наталья Бородиной. Компания, в которой была застрахована 35-летняя женщина, уже связалась с похоронным бюро.

«Родственники собираются вывозить тело в гробу, без кремации. Легализацией необходимых документов буду заниматься я», — пояснил Перадзе, передает РЕН-ТВ.

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Посол также рассказал, что украинку, которая управляла автомобилем в момент гибели Бородиной, задержали. «По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения», — добавил дипломат.

Жительница Челябинской области Наталья Бородина погибла, высунувшись топлес в окно автомобиля. Она ударилась о дорожный знак. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в Доминикане.

У женщины остался 11-летний сын, сестра, пожилая мать и племянник. Родственники россиянки проживают в городе Златоусте Челябинской области.

Власти Златоуста уже заявили о готовности помочь семье разбившейся в Доминикане женщины.

Бородина была застрахована на 3,4 миллиона рублей. Транспортировка тела погибшей будет осуществлена в рамках полиса.

Рита Теркина
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