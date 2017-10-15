Родственники погибшей в Доминикане челябинки отказались от кремации

Тело погибшей в Доминиканской республике челябинки Натальи Бородиной планируют вывезти в Россию в гробу, не кремируя, рассказал посол РФ в Доминикане Зураб Перадзе.
Консульский представитель отметил, что сейчас проходит процесс репатриации тела россиянки Наталья Бородиной. Компания, в которой была застрахована 35-летняя женщина, уже связалась с похоронным бюро.
«Родственники собираются вывозить тело в гробу, без кремации. Легализацией необходимых документов буду заниматься я», — пояснил Перадзе, передает РЕН-ТВ.
Посол также рассказал, что украинку, которая управляла автомобилем в момент гибели Бородиной, задержали. «По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения», — добавил дипломат.
Жительница Челябинской области Наталья Бородина погибла, высунувшись топлес в окно автомобиля. Она ударилась о дорожный знак. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в Доминикане.
У женщины остался 11-летний сын, сестра, пожилая мать и племянник. Родственники россиянки проживают в городе Златоусте Челябинской области.
Власти Златоуста уже заявили о готовности помочь семье разбившейся в Доминикане женщины.
Бородина была застрахована на 3,4 миллиона рублей. Транспортировка тела погибшей будет осуществлена в рамках полиса.