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16 октября 2017
20:01  16 октября 2017 0

Эксперты подсчитали стоимость путевки на курорт, где погибла голая челябинка

Женщина поехала на самый дорогой курорт этого сезонаФото: страница Натальи Бородиной в "ВК"

По данным эспертов, курорт Пунта-Кана, на котором трагически погибла жительница города Златоуста, является самым дорогим нынешней осенью.

«Самый дорогой тур, приобретенный на бархатный сезон, обошелся в 200,7 тыс. рублей. За эту сумму двое взрослых улетели на две недели в четырехзвездочный отель в Хосте с трехразовым питанием. Средний чек за тур в этом сезоне составил 72 тысячи рублей с человека», — сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса Travelata.

Как ранее сообщало «URA.RU», 35-летняя уроженка Златоуста Наталья Бородина отправилась кататься на машине со своей подругой, 32-летней гражданкой Украины Иванной Бойрачук. Они были одни, выпили много алкоголя и, как подозревает полиция, возможно, употребляли наркотики», сообщает noticiasdelcibao.

Голая Бородина сильно высунулась из окна машины, а подружка ее снимала на видео. В этот момент дорожный знак снес ей голову. Спустя несколько часов россиянка скончалась в местной больнице.

Как стало известно позже, вместе с Натальей в Доминикане был ее 11-летний сын. В момент происшествия мальчик сидел один в гостинице. Поначалу родственники Натальи планировали ее кремировать из-за дороговизны доставки тела. Но вскоре выяснилось, что женщина была застрахована в компании «АльфаСтрахование» на 3,4 млн рублей. Таким образом, доставка тела погибшей будет осуществляться в рамках полиса.

Александр Лукманов
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