Российский актер Анатолий Пашинин вступил в «Украинскую добровольческую армию» после вербовки комбатом Андреем Гергертом. Об этом сообщил депутат Верховной Hады, экс-глава запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош.
Украинский депутат рассказал, что российский актер подвергся вербовке со стороны комбата 8-го батальона и заместителя Яроша Андрея Гергерта. «Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться — вот и завербовал Пашинина», — приводит слова Яроша РИА «Новости».
Кроме того, Ярош похвалил Пашинина. Он отметил, что актер пошел воевать, потому что в нем «остался казацкий дух».
Анатолий Пашинин ранее раскритиковал украинские войска за то, что они превращаются в «крепостную Советскую Армию». Кроме того, он признавался, что «по блату» поехал убивать жителей Донбасса. Актер прославился благодаря ролям в фильмах «Мы из будущего» и «Адмирал».