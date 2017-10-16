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16 октября 2017
20:40  16 октября 2017 4

«Он умеет с людьми общаться». Стало известно, кто завербовал актера Пашинина

Анатолия Пашинина завербовалиФото: скрин YouTube
новость из сюжета:
Война на Украине
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Российский актер Анатолий Пашинин вступил в «Украинскую добровольческую армию» после вербовки комбатом Андреем Гергертом. Об этом сообщил депутат Верховной Hады, экс-глава запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

Украинский депутат рассказал, что российский актер подвергся вербовке со стороны комбата 8-го батальона и заместителя Яроша Андрея Гергерта. «Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться — вот и завербовал Пашинина», — приводит слова Яроша РИА «Новости».

Кроме того, Ярош похвалил Пашинина. Он отметил, что актер пошел воевать, потому что в нем «остался казацкий дух».

Анатолий Пашинин ранее раскритиковал украинские войска за то, что они превращаются в «крепостную Советскую Армию». Кроме того, он признавался, что «по блату» поехал убивать жителей Донбасса. Актер прославился благодаря ролям в фильмах «Мы из будущего» и «Адмирал».

Нина Калинина
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