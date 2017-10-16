Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти актера Марьянова

20:57 16 октября 2017 0

Следователи выясняют, почему "скорая" не торопилась к умирающему артисту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СКР намерены оценить оперативность оказания медицинской помощи бригадами скорой помощи, после того как погиб известный актер Дмитрий Марьянов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

В СКР обещают провести всестороннюю проверку «для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи» и изучения обстоятельств гибели актера, сообщает RT.

В Минздраве заявили, что вызов скорой помощи к актеру Дмитрию Марьянову поступил в 19:03, а в 19:07 он был отменен. Как напоминает «Национальная служба новостей», артист в итоге скончался по дороге в больницу, куда его повезли друзья на своем авто. По предварительной информации, Дмитрий Марьянов умер из-за оторвавшегося тромба.

Актер мог бы быть жив, если бы скорая помощь ездила только на экстренные вызовы, такое мнение высказал в разговоре с «URA.RU» председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. Он отметил, что очень часто бывает, что все врачи заняты, все обслуживают вызовы, на которые приехали из-за неправильно работающей системы, а не потому, что там кто-то действительно нуждался в скорой помощи. «У одного оторвался тромб, а у другого просто полились сопли из носа и ему лень идти в поликлинику», —объяснил Беляков.

Дмитрий Марьянов известен многочисленными ролями в театре и кино, он играл в «Ленкоме» и на сцене Театра Моссовета.