Снежный шторм парализовал движение на Ямале

Из-за обильного снегопада и ветра в ЯНАО начались сбои в транспортном сообщении. Аэропорт Салехарда отложил все самолетные и вертолетные вылеты и не принимает самолеты из других городов из-за плохого состояния полосы.
В аэропорту пояснили, что на ликвидацию последствия непогоды брошены все необходимые силы. Когда воздушное сообщение восстановится пока не ясно, но авиаторы пообещали решить проблему в ближайшие часы, — передает «Север-пресс».
Окружной департамент транспорта добавляет, что в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия и снежный шторм. Температура воздуха в зависимости от территорий во вторник, 17 октября, будет колебаться от +5 до -12 градусов. В Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах ожидают усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду.
Паромная переправа через Обь в районе окружной столицы пока работает. Дорожники просят водителей быть осторожными и уточнять сведения о работе паромов перед отправкой.
Сложная ситуация и на автомобильных дорогах Ямала — гололед и повышенная опасность аварий. При этом многие водители еще не успели сменить резину своих автомобилей на зимнюю.