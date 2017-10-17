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Главные новости Ямала
11:17  17 октября 2017 0

Снежный шторм парализовал движение на Ямале

Метель. Салехард
Из-за снегопада и ветра на Ямале затруднено движениеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из-за обильного снегопада и ветра в ЯНАО начались сбои в транспортном сообщении. Аэропорт Салехарда отложил все самолетные и вертолетные вылеты и не принимает самолеты из других городов из-за плохого состояния полосы.

В аэропорту пояснили, что на ликвидацию последствия непогоды брошены все необходимые силы. Когда воздушное сообщение восстановится пока не ясно, но авиаторы пообещали решить проблему в ближайшие часы, — передает «Север-пресс».

Окружной департамент транспорта добавляет, что в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия и снежный шторм. Температура воздуха в зависимости от территорий во вторник, 17 октября, будет колебаться от +5 до -12 градусов. В Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах ожидают усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду.

Паромная переправа через Обь в районе окружной столицы пока работает. Дорожники просят водителей быть осторожными и уточнять сведения о работе паромов перед отправкой.

Сложная ситуация и на автомобильных дорогах Ямала — гололед и повышенная опасность аварий. При этом многие водители еще не успели сменить резину своих автомобилей на зимнюю.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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