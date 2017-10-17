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17:42  17 октября 2017 0

Чтобы спасти свой имидж, курганские чиновники готовы изменить федеральный закон

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , мальчик в окне, рука на стекле, ребенок на подоконнике
Скандал с выселением трехлетнего мальчика из квартиры скажется на всех сиротахФото: depositphotos.com © URA.RU
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Депутаты Курганской областной думы после скандала с трехлетним ребенком, у которого администрация Шадринска хотела отсудить квартиру, обратились с письмом в Госдуму с просьбой внести изменения в федеральный закон о предоставлении жилья сиротам. Об этом «URA.RU» рассказал спикер зауральской думы Дмитрий Фролов.

Правовая коллизия возникла после того, как погибла мать трехлетнего Данила из Шадринска. Жилье было предоставлено его матери-сироте. Ребенок прописан в квартире и уже полгода проживает там с опекуном — родным отцом, который не имеет прав на жилье. На матери ребенка он не был женат, однако намерен воспитывать мальчика.

В 2013 году в закон были внесены поправки, призванные сохранить за сиротами их квартиры, оградить от обмана и риска потерять жилье. В течение пяти лет после получения жилья сирота не может приватизировать, продать или сдать выданную государством квартиру. «Если квартира была бы предоставлена матери-сироте как социальное, а не как специализированное жилье, то вопросов с выселением ее ребенка не возникло бы», — объяснял «URA.RU» ситуацию правозащитник Александр Андрюков, представляющий интересы семьи.

Зауральские законодатели просят внести соответствующие поправки в федеральный закон, чтобы подобных прецедентов больше не возникало. Продвигать законопроект они поручили депутату Госдумы Александру Ильтякову.

После публикации на «URA.RU» в Шадринск приехали представители федеральных телеканалов, и свой иск администрация Шадринска решила отозвать. О том, что права ребенка не будут нарушены, заявил и губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Насколько распространены подобные случае в Курганской области, оперативно выяснить не удалось — детский омбудсмен Алена Лопатина не ответила на звонок корреспондента агентства.

Между тем известно, что в Курганской области сироты из-за нехватки средств в бюджете вынуждены годами ждать своей очереди на получение жилья.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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