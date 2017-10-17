На Ямал во вторник, 17 октября, обрушился сильный снегопад. Стихия прервала транспортное сообщение в городах, остановила работу аэропорта. Однако жители все равно находят положительные моменты в погоде и делятся в соцсетях фотографиями красивых пейзажей и шутками.
Окружной департамент транспорта ранее предупредил ямальцев о снежном шторме о резком понижении температуры — в зависимости от района, она колеблется от +5 до -12 градусов. В Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах ожидают усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. А паромная переправа через Обь в районе окружной столицы остановила работу.
Впрочем, жители нашли чем себя занять в такое ненастье. Некоторые отправились гулять и рисовать рожицы на машинах, другие — лепить снеговиков. Ряд ямальцев кинулся фотографировать красивые пейзажи, а кто-то только сейчас спохватился о зимних покрышках для автомобиля.