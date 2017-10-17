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17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
18:33  17 октября 2017 0

На Ямал обрушился снежный шторм. Жители вышли лепить снеговиков. ФОТО

Первый снег. Сургут, первый снег, зима близко
Для многих ямальцев зима пришла неожиданноФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямал во вторник, 17 октября, обрушился сильный снегопад. Стихия прервала транспортное сообщение в городах, остановила работу аэропорта. Однако жители все равно находят положительные моменты в погоде и делятся в соцсетях фотографиями красивых пейзажей и шутками.

Окружной департамент транспорта ранее предупредил ямальцев о снежном шторме о резком понижении температуры — в зависимости от района, она колеблется от +5 до -12 градусов. В Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах ожидают усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. А паромная переправа через Обь в районе окружной столицы остановила работу.

Впрочем, жители нашли чем себя занять в такое ненастье. Некоторые отправились гулять и рисовать рожицы на машинах, другие — лепить снеговиков. Ряд ямальцев кинулся фотографировать красивые пейзажи, а кто-то только сейчас спохватился о зимних покрышках для автомобиля.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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