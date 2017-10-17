18:50 17 октября 2017 0

Террористы выбрали концерт Киркорова, чтобы ударить по святому Фото: wikipedia.org

Террористы ИГИЛ [запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.] решили бить по неприкосновенному в России — по образу матери. К такому выводу пришли эксперты-психологи, к которым обратилось «URA.RU» после того, как стало известно о запланированном теракте на концерте Филиппа Киркорова.

Как сообщил «URA.RU» источник в концертном агентстве, организующем туры для исполнителя, Филипп Киркоров — это преимущественно семейный артист. «На Киркорова ходят поколениями. Приходят бабушки с дочерьми и внуками. Приходят матери со своими детьми. Аудитория артиста начинается с самого малого возраста», — рассказал собеседник агентства.

Концерт Киркорова был выбран для теракта, чтобы поселить максимальную панику в обществе, считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов. «Сама мысль о том, что жертвой стали женщины и дети разного возраста и самых разных поколений, вызывает ужас у людей. Женщина ассоциируется у нас с самым близким человеком, с матерью. На это и направлен расчет», — поделился Виноградов с «URA.RU».

Исламисты намеренно выбрали Киркорова, считает психолог Екатерина Собчик.

«У нас особое отношение к матери, мать — это святое, ее надо любить, у нас Родина — мать. В нашем сознании это укреплено как что-то неприкосновенное», — считает психолог.

Кроме того, она полагает, что, рассчитывая устроить теракт на концерте известного артиста, исламисты хотели получить особый резонанс.

Напомним, 14 октября сотрудники спецслужб и полиции сообщили о задержали в Москве и Махачкале четверых террористов, которые планировали совершить теракты на территории Дагестана. О задержании четырех выходцев из Дагестана сообщила Национальная антитеррористическая комиссия (НАК), пишет «Комсомольская правда». По информации издания, одно из преступлений должно было произойти во время концерта Филиппа Киркорова в Махачкале: террористами были заготовлены два тайника с тремя бомбами, начиненными поражающими элементами. Теракт должен был состояться на концерте артиста 6 июня.