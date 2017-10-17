Депутата блока Порошенко назвали губошлепом и закидали яйцами. ВИДЕО

19:06 17 октября 2017 0

Порошенко тоже досталось, но от Саакашвили Фото: пресс-служба президента Украины

О голову народного депутата из блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко разбили яйца, а самого парламентария назвали «мудаком» и «губошлёпом». Нападение произошло возле блокпоста в центре Киева, где сегодня проходит оппозиционный митинг.

Обиженного депутата спас сотрудник охраны, а толпа начала скандировать: «Мудак, мудак». Стоявший рядом с оператором мужчина, бросил в адрес Гончаренко: «Губошлёп». «Придурки», — дважды повторил Гончаренко и поспешил скрыться.

Сегодня, 17 октября, возле здания Верховной Рады проходит оппозиционный митинг. Он уже ознаменовался потасовкой между нардепом Владимиром Парасюком и экс-министром обороны страны Валерием Гелетеем, а теперь вот и нападением на Гончаренко.

Один из организаторов и спикеров митинга — бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили — потребовал, чтобы президент Петр Порошенко оставил свой пост до конца дня и пригрозил силовым сценарием, пишет «Национальная служба новостей».