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17 октября 2017
19:06  17 октября 2017 0

Депутата блока Порошенко назвали губошлепом и закидали яйцами. ВИДЕО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко тоже досталось, но от СаакашвилиФото: пресс-служба президента Украины
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О голову народного депутата из блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко разбили яйца, а самого парламентария назвали «мудаком» и «губошлёпом». Нападение произошло возле блокпоста в центре Киева, где сегодня проходит оппозиционный митинг.

Обиженного депутата спас сотрудник охраны, а толпа начала скандировать: «Мудак, мудак». Стоявший рядом с оператором мужчина, бросил в адрес Гончаренко: «Губошлёп». «Придурки», — дважды повторил Гончаренко и поспешил скрыться.

Сегодня, 17 октября, возле здания Верховной Рады проходит оппозиционный митинг. Он уже ознаменовался потасовкой между нардепом Владимиром Парасюком и экс-министром обороны страны Валерием Гелетеем, а теперь вот и нападением на Гончаренко.

Один из организаторов и спикеров митинга — бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили — потребовал, чтобы президент Петр Порошенко оставил свой пост до конца дня и пригрозил силовым сценарием, пишет «Национальная служба новостей».

Анна Белкина
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