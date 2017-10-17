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17 октября 2017
17:29  17 октября 2017 0

«Че ты сказал, ворюга?» Запись драки украинских депутата и экс-министра обороны попала в Сеть. ВИДЕО

Депутат обвинил Гелетея в трагедии, которая произошла с военными АТО в Иловайском котлеФото: prt scr Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Видеозапись потасовки между народным депутатом Верховной Рады Владимиром Парасюком и начальника Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем попала в Сеть. Запись опубликовал журналист Евгений Цяпенко в своем Facebook.

На кадрах видно, как Парасюк проходит возле Верховной Рады и, замечая Гелетея, начинает предъявлять ему различные претензии. После того, как экс-министр обороны Украины называет депутата «гов…м», Парасюк бросается на оппонента со словами: «Че ты сказал, ворюга?» и умудряется дважды пнуть Гелетея ногой.

Фраза о том, что бывший глава оборонного ведомства будет «стоять перед трибуналом за Иловайск», звучит в самом конце потасовки, когда противники расходятся.

Ранее стало известно, что депутат обвинил Гелетея в трагедии, которая произошла с военными АТО в Иловайском котле. Несколько сотен украинских военных тогда погибли, попав под обстрел.

Сегодняшний конфликт произошел во время санкционированного митинга в центре Киева, на котором бывший глава Одесской области Михаил Саакавшили потребовал от президент страны Порошенко покинуть свой пост до конца дня.

В отношении самого Парасюка в России возбуждено уголовное дело за то, что он в 2016 году сорвал флаг со здания генконсульства РФ во Львове, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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