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17 октября 2017
19:33  17 октября 2017 0

На митинге в Киеве начались столкновения с полицией. Протестующие пытаются прорваться в парламент. ФОТО, ВИДЕО

События в Киеве стали напоминать МайданФото: prt scr Twitter Алексей Рейнс
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Война на Украине
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На оппозиционном митинге на Украине начались столкновения с полицией. Протестующие попытались прорвать оцепление силовиков, чтобы установить у Верховной Рады палатки. Другие хотели прорваться в здание парламента.

Как сообщает портал «Таймер.Одесса», попытка прорыва произошла после того, как украинцы узнали, что Рада отказалась принимать законы «о создании антикоррупционного суда, отмене депутатской неприкосновенности и новых правилах выборов в Верховную Раду».

По сведениям «Интерфакса», сторонники партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» прорвали оцепление и после драки с правоохранителями распылили неизвестный газ, при этом надев маски. «Медики унесли одного человека без сознания. Также в драке пострадал минимум один правоохранитель», — сообщил корреспондент издания.

Twitter-канал националиста Алексея Рейнса сообщил, что протестующие «устанавливают палатки под Верховной Радой. Нацгвардейцы не мешают, хотя еще двадцать минут назад была драка». По сообщению МВД Украины, у здания парламента митингует около двух тысяч человек. По сведениям «Интерфакса», протестующих около семи тысяч.

Ранее бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от президента Порошенко оставить свой пост.

Иван Антонов
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