21:47 17 октября 2017 0

Россияне не доверяют онлайн-продавцам еды Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Только 1,8% россиян приобретают продукты питания через интернет-магазины. Граждане не доверяют продавцам, которые могут предложить некачественный товар, но основным фактором, мешающим развитию онлайн-покупок, является завышенная цена. Для сравнения: непродовольственные товары в РФ онлайн покупают уже 42 процента потребителей.

При покупке еды через Интернет средний чек составляет около двух тысяч рублей, тогда как в «традиционном» магазине — 560 рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Кроме того, за доставку покупок тоже придется заплатить. «При покупке нескольких бутылок воды, растительного масла, пачки чая и печенья на сумму в 513 рублей за доставку в Воронеже придется дополнительно заплатить 301 рубль, а в Екатеринбурге — 354 рубля», — сообщает о проведенном эксперименте директор по развитию бизнеса «Ромир» Инна Афанасенко.