04:23 18 октября 2017 0

Захар Прилепин все меньше понимает вектор развития западных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский писатель Захар Прилепин признался, что больше не получает приглашений из европейских стран, в которые до войны в Донбассе он ездил с завидной регулярностью. Об этом он заявил в ходе встречи с читателями в Новом Уренгое.

«Вот там такие законы, понятия. Две лесбиянки, четыре гея, пускай у них будет четверо детей. Я приезжаю в Европу, раньше до войны я много ездил, сейчас они перестали меня звать, говорю — с ума, что ли сошли, зачем вы это делаете? Вы же не знаете, как ребенок будет воспитываться? Его миллионы лет воспитывали мальчик и девочка, нет Захар, ты просто отсталый, тупой русский человек», — цитирует Прилепина «Вести Ямал».

В беседе с жителями Ямала Прилепин подчеркнул, что служба в рядах военных сил ДНР ему гораздо ближе успешной жизни в столице. По его признанию, сослуживцы с Донбасса лишены большинства дурных качеств, которыми страдают «люди из телевизора».

«Втайне вам скажу, я и сам заряжаюсь какой-то энергией, я все равно слышу по вопросам, по реакции, по глазам, что в каждом уголочке России есть удивительные прекрасные, совершенно поразительные люди, которые все понимают настолько точно, насколько московским снобам и не снилось», — отметил Прилепин.

Напомним, что с 2014 года Прилепин активно участвует в жизни Донбасса: c 2015 года писатель занимает пост советника главы республики Александра Захарченко. 13 февраля ему присвоено звание майора армии ДНР. Отметим, что на Украине против против писателя открыто сразу два уголовных дела — он обвиняется в участии в террористической организации и финансировании терроризма.