{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Митрополит Кирилл рассказал о новых вариантах храма святой Екатерины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
17 октября 2017
04:23  18 октября 2017 0

«Ты тупой русский человек». Прилепин рассказал жителям Ямала о европейской толерантности

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, прилепин захар, съезд кпрф
Захар Прилепин все меньше понимает вектор развития западных странФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Российский писатель Захар Прилепин признался, что больше не получает приглашений из европейских стран, в которые до войны в Донбассе он ездил с завидной регулярностью. Об этом он заявил в ходе встречи с читателями в Новом Уренгое.

«Вот там такие законы, понятия. Две лесбиянки, четыре гея, пускай у них будет четверо детей. Я приезжаю в Европу, раньше до войны я много ездил, сейчас они перестали меня звать, говорю — с ума, что ли сошли, зачем вы это делаете? Вы же не знаете, как ребенок будет воспитываться? Его миллионы лет воспитывали мальчик и девочка, нет Захар, ты просто отсталый, тупой русский человек», — цитирует Прилепина «Вести Ямал».

В беседе с жителями Ямала Прилепин подчеркнул, что служба в рядах военных сил ДНР ему гораздо ближе успешной жизни в столице. По его признанию, сослуживцы с Донбасса лишены большинства дурных качеств, которыми страдают «люди из телевизора».

«Втайне вам скажу, я и сам заряжаюсь какой-то энергией, я все равно слышу по вопросам, по реакции, по глазам, что в каждом уголочке России есть удивительные прекрасные, совершенно поразительные люди, которые все понимают настолько точно, насколько московским снобам и не снилось», — отметил Прилепин.

Напомним, что с 2014 года Прилепин активно участвует в жизни Донбасса: c 2015 года писатель занимает пост советника главы республики Александра Захарченко. 13 февраля ему присвоено звание майора армии ДНР. Отметим, что на Украине против против писателя открыто сразу два уголовных дела — он обвиняется в участии в террористической организации и финансировании терроризма.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров