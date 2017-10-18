К резиденции Порошенко стягивают военную технику

07:14 18 октября 2017 0

Президент Украины столкнулся с гневом недовольных украинцев Фото: пресс-служба президента Украины

К резиденции президента Украины Петра Порошенко в Киеве стягивают боевую технику и бойцов Нацгвардии под предлогом военных учений.

По словам депутата Верховной рады Виктории Войцицкой, большое количество полицейских в центре столицы, где проходят митинги, вполне объяснимо — здесь нужно наводить порядок. «Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?» — говорит народная избранница, слова которой приводит телеканал 360.

Отметим, что утром 17 октября на улицы Киева вышли сотни протестующих под руководством бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Люди выступили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, реформировать избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

В этот же день возле здания Верховной рады был разбит палаточный лагерь, где митингующие остались ночевать.

Позже, как писало «URA.RU» люди набросились на представителя «Блока Петра Порошенко» Олега Барну, избив его до синяков, когда тот выходил из здания Рады. Также досталось и его соратнику Алексею Гончаренко, о голову которого разбили яйца, назвав нардепа «мудаком» и «губошлепом».