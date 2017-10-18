В Киеве протестующие до синяков избили народного депутата. ВИДЕО

00:15 18 октября 2017 0

Участники митинга в Киеве наводят страх на народных депутатов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Киеве участники митинга в поддержку политической реформы избили представителя «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Протестующие набросились на депутата, когда тот выходил из здания Верховной Рады.

Известно, что сначала в народного депутата полетела бутылка, а затем наиболее разгоряченные активисты стали его избивать, в результате чего полицейским пришлось делать коридор безопасности, чтобы уберечь Барну от народной расправы. В спасении парламентария также принимал участие бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, отгонявший обидчиков Барны.

«Когда из толпы 12 человек набрасываются на одного — это не по-украински. Я не уверен, что эти люди знали обо мне или о моей позиции», — цитирует парламентария Life. При этом Барна отметил, что в целом разделяет требования людей, собравшихся на митинг у стен Верховной Рады.

Напомним, что сегодня в столице Украины проходит масштабная акция протеста. Протестующие требуют отмены неприкосновенности для депутатов и пересмотра закона о выборах.