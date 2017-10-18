Кобылкин поднял зарплаты всем чиновникам Ямала

С 1 января сотрудники ведомств получат прибавку
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал указ о повышении окладов всех сотрудников государственных учреждений в округе с 1 января 2018 года на 4%. Документ опубликован на официальном сайте правительстве региона.
Согласно документу, индексация коснется всех сотрудников, вне зависимости от занимаемых ими должностей.
Также в указе содержится рекомендация главам муниципалитетов округа принять аналогичные постановления в отношении своих сотрудников до 27 октября 2017 года.