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Главные новости Ямала
12:03  18 октября 2017 0

Кобылкин поднял зарплаты всем чиновникам Ямала

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
С 1 января сотрудники ведомств получат прибавкуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал указ о повышении окладов всех сотрудников государственных учреждений в округе с 1 января 2018 года на 4%. Документ опубликован на официальном сайте правительстве региона.

Согласно документу, индексация коснется всех сотрудников, вне зависимости от занимаемых ими должностей.

Также в указе содержится рекомендация главам муниципалитетов округа принять аналогичные постановления в отношении своих сотрудников до 27 октября 2017 года.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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