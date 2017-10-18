Людям Юревича ревизоры рушат бизнес

13:04 18 октября 2017 0

После смены власти в области и Челябинске Александр Любимов занялся рекламой Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В трамваях и троллейбусах Челябинска может исчезнуть видеореклама на дисплеях, установленных в салонах у кабины водителя. Основным совладельцем данного рекламного бизнеса является Александр Любимов, близкий к экс-губернатору Михаилу Юревичу и к бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову. Как стало известно «URA.RU», причиной возможного расторжения договора стали грубые нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой (КСП) Челябинска.

КСП завершила аудит МУП «Челябинский городской электрический транспорт (ЧелябГЭТ), начатый 11 сентября. По собственной информации «URA.RU», ревизоры выяснили, что группа компаний ООО «Альфа» не платила муниципальному предприятию за аренду салонов трамваев и троллейбусов. Все доходы от рекламы уходили в «Альфу». Директором ООО «Альфа» и соучредителем является Александр Любимов. В 2014 году группа компания «Альфа» закупила 200 мониторов для электротранспорта, в 2015 году появились еще 300. Экраны были установлены фактически в каждом трамвае и троллейбусе.

Официально мониторы предназначались для оповещения населения на случай ЧС. Оповещение можно проводить локально. К примеру, если возникла чрезвычайная ситуация в отдельно взятом районе города, то предупреждение должно появиться в тех трамваях и троллейбусах, которые находятся именно в этом районе. Но, так как ЧС случаются нечасто, свободное время было разрешено использовать для рекламы. В 2014 году транспортным телевидением занимался Александр Юрин, специалист в сфере рекламных технологий. «Была идея развивать именно телевидение, с прогнозом погоды, с сюжетами от телекомпаний, — рассказал „URA.RU“ Александр Юрин. — Но потом, когда появился Любимов, ему эти идеи пришлись не по вкусу и я отказался от проекта». В итоге «Альфа» сосредоточилась только на рекламе. В 2016 году, к примеру, в трамваях и троллейбусах крутили ролики кандидатов в Госдуму.

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко: «Я еще не видел актов КСП» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МУП «ЧелябГЭТ» находится в состоянии банкротства из-за долгов, скопившихся с 2010 года. Все сотрудники переведены в одноименное ООО, учредителем является администрация Челябинска. Если раньше договор на рекламу в троллейбусах и трамваях заключали с директором МУП, то теперь отношения надо выстраивать с новой структурой, руководит которой депутат гордумы Александр Павлюченко. В разговоре с «URA.RU» Павлюченко сообщил, что пока не видел акты КСП, но договор с «Альфой» будут изучать. «Моя задача — чтобы у предприятия были и допдоходы, это связано и с арендой рекламных площадей в электротранспорте, — заявил Павлюченко. — Кроме того, необходимо, чтобы мониторы использовались и по прямому назначению, связанному с ЧС». Директор ООО «ЧелябГЭТ» не исключил, что договорные отношения с «Альфой» могут быть продолжены, но на условиях транспортников. Под этими условиями следует понимать и платежи за аренду, и обязательное оповещение пассажиров на случай угрозы ЧС.

Как стало известно «URA.RU», еще одним поводом для пересмотра условий договора, помимо неплатежей за аренду, стал инцидент в субботу, 16 октября. На остановке возле горбольницы №3, на проспекте Победы, водитель трамвая увидел из окна кабины бесхозную сумку. Согласно инструкции, водитель сообщил диспетчеру, тот связался с ГУ МЧС. Движение трамваев было остановлено и возобновилось только после того, как прибывшие спасатели убедились, что забытая кем-то сумка не представляет опасности. Сообщение о возможности ЧС должно было появиться на дисплеях трамваев, остановившихся в районе больницы, но этого не произошло. На мониторе продолжали крутить рекламу. Из центральной диспетчерской связывались с Александром Любимовым, но он заявил, что не отвечает за оповещение.

С 2005 по 2010 годы Александр Любимов руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии Челябинска. В 2010 году, когда Михаил Юревич стал губернатором, область делегировала Александра Любимова в Миасс, где он занял пост сити-менеджера. В 2012 году, после очередного конфликта с местными элитами, был госпитализирован с сердечным приступом, а затем подал в отставку. Вернулся в мэрию Челябинска и был назначен замглавы администрации по ЖКХ. Считался человеком, близким к экс-губернатору Михаилу Юревичу и бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову.

Юревич и Давыдов в настоящее время являются фигурантами уголовных дел. Любимов уволился после смены власти в Челябинске в декабре 2014 года. Некоторое время работал в Южно-Уральском аграрном университете, а потом сосредоточится на рекламном бизнесе, связанном с транспортным телевидением. По данным СБИС, прибыль группы компаний «Альфа» в 2016 году составила 6,7 млн рублей.