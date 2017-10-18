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18 октября 2017
14:05  18 октября 2017 0

Песков прокомментировал начавшиеся в Киеве столкновения

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
В Кремле следят за обострением в соседней странеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Киеве, где начались столкновения сторонников Михаила Саакашвили с полицией, далекой от стабильности. По словам официального представителя Кремля, в Москве следят за происходящими на Украине событиями.

«Ситуация далека от стабильной — это очевидный факт», — подчеркнул Песков журналистам.

17 октября в центре Киева начался митинг, в ходе которого случились стычки между участниками политической акции и полицией. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания в стране антикоррупционного суда и изменений в избирательном законодательстве. При этом среди силовиков уже зафиксированы пострадавшие, напоминает «Национальная служба новостей». К резиденции президента Петра Порошенко, как уже сообщало «URA.RU», подтянули боевую технику и подразделения Нацгвардии.

По данным «Интерфакса», утром 18 октября у здания Верховной Рады в центре Киева остаются около 200 участников оппозиционной акции с требованием «большой политической реформы». На проезжей части улицы размещены палатки митингующих. Среди инициаторов акции — партии «Рух новых сил» под опекой Саакашвили, «Объединение «Самопомощь», «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус» и другие, напоминает УНИАН.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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