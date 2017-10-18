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18 октября 2017
17 октября 2017
07:44  18 октября 2017 0

Протестующие окружили Верховную раду десятками палаток

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада, украина
Здание парламента охраняют силовикиФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Сотни протестующих возле здания Верховной рады в Киеве на ночь разбили палаточный городок. Инициаторами активных действий в центре города стали сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Здание парламента охраняют сотрудники полиции и представители Нацгвардии.

Противники президента Украины Петра Порошенко требуют отменить депутатскую неприкосновенность, реформировать избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд, пишет «Национальная служба новостей».

Митингующие установили около двух десятков палаток на площади Конституции, еще полсотни палаток появилось в центральном Мариинском парке, расположенном возле Рады. Недовольные граждане продолжат протестовать 18 октября, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вечером 17 октября возле здания парламента зафиксированы первые столкновения между участниками протеста и полицейскими, отмечает RT.

Напомним, что митингующие уже успели атаковать двух депутатов Верховной рады, одного из которых избили, а о голову второго разбили яйца, назвав «мудаком» и «губошлепом». После этого стало известно о стягивании военной техники к резиденции президента Украины Петра Порошенко.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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