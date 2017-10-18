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18 октября 2017
16:10  18 октября 2017 0

В Сети появилась запись хамского разговора «скорой» с друзьями Марьянова. ВИДЕО

Клипарты и адресники. Сургут, медицина, скорая помощь
Врач общалась с просившим о помощи мужчиной с издевательскими нотками в голосеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сети появилась запись телефонного разговора друзей Дмитрия Марьянова с медиками «скорой помощи». Напомним, актер скончался по дороге в больницу. Туда его повезли друзья на своем авто, не дождавшись дома врачей.

Запись диалога опубликовал телеграм-канал Mash. На ней слышно, что диспетчер «скорой» общалась с друзьями Марьянова с издевательскими и хамскими нотками в голосе. «Объясните, как может быть боль в ноге без давления? Как он, говорить-то может?» — спросила врач попросившего о помощи мужчину. В конце диалога она уточняет: «Пил, что ли? Ну, придется подождать, вызовов много».

«URA.RU» писало, что в СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» после гибели Дмитрия Марьянова. Актер мог бы быть жив, если бы скорая помощь ездила только на экстренные вызовы, такое мнение высказал в разговоре с «URA.RU» председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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