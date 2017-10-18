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Главные новости Челябинской области
16:43  18 октября 2017 0

Убийца южноуральского полицейского сдался силовикам

Егор Александрин скрывался три неделиФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Житель села Травники Егор Александрин, подозреваемый в гибели чебаркульского полицейского Ярослава Власова и объявленный в федеральный розыск, добровольно сдался полиции. Как сообщил «URA.RU» заместитель начальника пресс-центра ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев, Александрин пришел 18 октября, в среду, в полицию Копейска вместе со своим адвокатом.

«Проводились активные мероприятия по розыску Александрина, — заявил Григорий Макеев. — В итоге он, понимая, что некуда бежать, явился сам». Сейчас с подозреваемым работают следователи, решается вопрос о задержании, предъявлении обвинения и избрания меры пресечения.

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«Больше полукилометра вез инспектора ДПС на капоте. Он умер в коме»

Трагический инцидент произошел 30 сентября в селе Травники. Ярослав Власов находился на дежурстве. Он дал сигнал остановиться автомобилю ВАЗ-2101, за рулем которого находился 25-летний местный житель Егор Александрин. «Копейка» стала тормозить возле инспектора ДПС, но потом резко рванулась вперед, сбив полицейского. Ярослава Власова подкинуло вверх, он упал на капот автомобиля.

ВАЗ-2101 промчался более 500 метров, таща полицейского на капоте. На проселочной дороге машину унесло в кювет. Власова выбросило с автомобиля, он ударился головой о камни и потерял сознание. Через несколько дней полицейский, которому было 26 лет, так и не выйдя из комы, скончался в больнице.

Егор Александрин скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. Ярослав Власов, погибший при исполнении служебного долга, с почестями похоронен в Чебаркуле и посмертно представлен к государственной награде.

В Травниках считают, что Егор Александрин вечером 30 сентября был под воздействием «солей», поэтому побоялся остановиться, а потом сбежал.

Альбина Золотухина
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