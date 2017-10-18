17:30 18 октября 2017 0

Дмитрия Марьянова похоронили на Химкинском кладбище Фото: publboard.ru

Диспетчера скорой помощи из подмосковного города Лобня, которая затянула принятие вызова к артисту Дмитрию Марьянову, уволили за непрофессионализм, сообщает «Федеральное агентство новостей». Вместе с ней уволен и заведующий станцией скорой помощи. Проверка по этим бывшим медработникам продолжает проводиться как по линии Минздрава, так и в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном комитете.

Известно, что друг Дмитрия Марьянова вызвал скорую помощь в 18 часов 47 минут. После длительных разговоров с операторами службы 112 и диспетчером «скорой» его предупредили, что ждать помощи быстро не стоит. В 19 часов 07 минут мужчина отменил свой вызов и сообщил, что сам отвезет Марьянова в больницу. С момента первого звонка до отказа прошло 20 минут, за это время скорая помощь еще даже не выехала.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Сети появилась запись телефонного разговора друга Дмитрия Марьянова с диспетчером скорой помощи. Запись диалога опубликовал телеграм-канал Mash. На ней слышно, что диспетчер «скорой» общалась с друзьями Марьянова с издевательскими и хамскими нотками в голосе. «Объясните, как может быть боль в ноге без давления? Как он, говорить-то может?» — спросила врач просившего о помощи мужчины. В конце диалога она уточняет: «Пил, что ли? Ну, придется подождать, вызовов много».

47-летний Дмитрий Марьянов скончался 15 октября из-за оторвавшегося тромба. 18 октября артиста похоронили на Химкинском кладбище.