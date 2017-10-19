09:48 19 октября 2017 0

В столице Урала они презентуют свое первое печатное детище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в пятницу, 20 октября, приезжают в Екатеринбург. Об этом «URA.RU» сообщил пранкер Лексус. В столице Урала они представят свою первую книгу «По ком звонит колокол».

«Сначала мы проведем презентацию в Доме книги (она начнется в 18.30), — рассказал агентству Алексей Столяров, — а вечером в баре „Огонек“ пройдет вечеринка: мы представим DJ SET от пранкеров».

Книга пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова «Вован и Лексус: по ком звонит колокол» вышла в свет в сентябре 2017 в издательстве «Питер». Впервые ее представили 8 сентября на книжной выставке в ВДНХ, после этого состоялась серия презентаций в самых разных городах (в том числе в Донбассе). Сейчас пранкеры находятся в туре по Уралу и Сибири, представляя свою книгу в Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге.

Кстати, это будет не единственный приезд Вована и Лексуса в Екатеринбург: 9 ноября они обещают появиться в Уральском федеральном университете, где прочитают лекцию для студентов журфака.

Своих поклонников и поклонниц пранкеры ждут вечером в клубе Фото: Алексей Столяров

Пранкеры Вован и Лексус известны телефонными розыгрышами политиков и звезд: розыгрыш президента Украины Петра Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева привел к международному скандалу, а телефонный разговор от лица Филиппа Киркорова с лидером группы Space Дидье Маруани — к задержанию и полицейскому преследованию последнего. Ранее они разыгрывали президента Турции Эрдогана и множество раз — украинских политиков, например, мэра Киева Виталия Кличко.

В начале февраля они опубликовали записи розыгрышей американских сенаторов. Самым «жестким» стал розыгрыш члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс: пранкеры, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и убедили ее в том, что Россия вмешалась в выборы в республике Лимпопо, сместила экс-главу Бармалея и поставила «свою марионекту» Айболита. Сенатор США принял все это за правду. Розыгрыш вызвал массу комментариев представителей госвласти, в том числе пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и пресс-атташе МИД России Марии Захаровой.