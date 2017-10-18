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18 октября 2017
23:37  18 октября 2017 0

Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение и назвала дату первой пресс-конференции. ВИДЕО

Персоны, собчак ксения
Собчак не будет раскрывать своих планов до 24 октябряФото: Алексей Гущин © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Ксения Собчак подробнее расскажет о своих планах по выдвижению на пост президента России на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 24 октября. Об этом телеведущая сообщила корреспонденту RT.

Ранее стало известно, что о своем решении Собчак рассказала Владимиру Путину, с котором она встретилась для записи интервью об ее отце Анатолии Собчаке. По словам телеведущей, президент воспринял идею выдвижения без энтузиазма, но отметил, что «каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что официально о своем выдвижении на главный пост в стране Собчак сообщила в своем письме «Ведомостям». Телеведущая заявила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».

Сергей Макеев
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