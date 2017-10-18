23:37 18 октября 2017 0

Собчак не будет раскрывать своих планов до 24 октября Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Ксения Собчак подробнее расскажет о своих планах по выдвижению на пост президента России на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 24 октября. Об этом телеведущая сообщила корреспонденту RT.

Ранее стало известно, что о своем решении Собчак рассказала Владимиру Путину, с котором она встретилась для записи интервью об ее отце Анатолии Собчаке. По словам телеведущей, президент воспринял идею выдвижения без энтузиазма, но отметил, что «каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что официально о своем выдвижении на главный пост в стране Собчак сообщила в своем письме «Ведомостям». Телеведущая заявила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».