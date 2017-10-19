21:24 19 октября 2017 2

Чувства «ротмистра» к самой красивой женщине-депутату вспыхнули давно Фото: со страницы Ярослава Ширшикова в соцсетях

30-летний парень из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, дал большое интервью о своей любви к Наталье Поклонской. Гусар рассказал о себе, о службе в армии, об отношении к Николаю II, о том, пойдет ли он на «Матильду» и что сделает с Жириновским.

По словам «ротмистра Ширшикова», его нежные чувства к Поклонской вспыхнули уже давно. «Я заметил эту хрупкую, красивую и отважную женщину, еще когда она была прокурором Крыма, — рассказал гусар изданию Daily Storm. — Став депутатом Госдумы, она случайно оступилась и из-за скандала с „Матильдой“ и подверглась травле. Мне это показалось несправедливым и нечестным, и я решил встать на ее защиту — а теперь приехал покорить, потому что очень люблю. Я вижу, что ей очень тяжело, она страдает — в обращении к генпрокурору Чайке ее аж корежит, бедную. И мне хочется, чтобы она знала: есть человек, готовый за нее заступиться».

Правда, все предыдущие потуги достучаться до Натальи Владимировны успеха не возымели (он не раз писал ей в соцсетях). Ярослав высказал предположение, что Наталья давно уже знает и о его существовании, о его чувствах к ней, но просто не понимает, как реагировать.

«А я бы прижал ее к своей широкой груди, погладил, успокоил, — обещает гусар-ловелас. — Она поплакала бы и забыла всю эту дурацкую ситуацию с «Матильдой», как страшный сон. И все бы забыли!

И всем бы стало лучше и легче». По его словам, если бы счастье случилось, то он бы сделал так, чтобы она занималась своими непосредственными обязанностями — борьбой с коррупцией, а не с культурой.

Парень рассказал немного о себе: о своих пристрастиях, о спокойном отношении к «Матильде» и нежелании идти на премьеру (разве что потом, «чтобы понять, из-за чего была вся эта шумиха»). О том, что у него есть дочь от первого брака — как и у Поклонской (ее дочку он готов принять, как родную). Что служил в армии — был заместителем командира взвода связи оперативной роты и командиром группы антитеррора. Правда, сейчас в своем собственном движении за возрождение гусарства он имеет звание лишь ротмистра (хотя там есть и генералы). «Просто я скромный, — объяснил Ширшиков. — Такой же, как Николай II, который вопреки своему положению носил лишь погоны полковника».

Царя он соперником не воспринимает. «Я ее успокою, и она больше не будет так реагировать на мужчину, который умер почти сто лет назад», — уверен гусар. А вот своему врагу Жириновскому, который позволил себе скабрезные высказывания в адрес его дамы сердца, ротмистр обещает надрать задницу. «Меня поражает, что мужчина, который на Дне физкультурника фотографируется в окружении полуголых мальчиков, нападает на мою Наташу, -негодует Ширшиков. — Вместо того, чтобы, как старший товарищ, подойти к ней, все объяснить, направить, Жириновский почему-то начал ее травить. Поэтому я и вызвал его на дуэль!».

Помимо оскорбления любимой женщины, Ярослав припомнил лидеру ЛДПР его высказывание, что «все жители Урала от Перми до Екатеринбурга дебилы».

Выбор оружия Ширшиков по-прежнему оставляет за Жириновским. «Я готов фехтовать, я готов боксировать, я готов с ним просто встретиться на дебатах, лишь бы он хоть как-то отреагировал, — говорит Ярослав. — Так, как он сейчас себя ведет, не достойно ни звания офицера, ни звания мужчины». В конце интервью гусар призвал Поклонскую откликнуться за его зов.

То, что она депутат, а он простой парень без больших доходов, его ничуть не смущает — он рассказывает о своих прожектах открыть в Москве ресторан для всех влюбленных и прямо во время интервью заявляет о создании в России новой политической партии — ВГП (б…) — по аналогии партией большевиков с ВКП (б). Его аббревиатура будет расшифровываться как Всероссийская гусарская партия. «А букву „б“ с многоточием пусть каждый расшифровывает на свое усмотрение», — добавляет Ярослав.

Два дня назад Ширшиков в костюме гусара гулял возле здания Госдумы, где он гулял два дня назад, пытаясь встретить Поклонскую, но она к нему не вышла. Ранее он взял на себя обязательство соблазнить ее, вызвал на дуэль Жириновского (пообещал швырнуть ему в лицо перчатку) и признался в любви к Наталье Поклонской через музыку — сочинив для нее серенаду.