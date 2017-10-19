Продюсер «Дома-2» рассекретил имя новой ведущей

21:27 19 октября 2017 0

Певица попробует себя в новой роли Фото: Instagram Елены Темниковой

Новой ведущей популярного реалити-шоу «Дом-2» станет певица Елена Темникова, которая начала сольную карьеру после ухода из группы Serebro.

Информацию об этом распространил Telegram-канал Super, который процитировал продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского. По словам медиаменеджера, Темникова проедет с туром по российским городам, в рамках которого будет отбирать новых участников для телепроекта.

Отметим, что сегодня у «Дома-2» есть несколько ведущих, самыми известными из которых являются Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Ранее экс-ведущая шоу Ксения Собчак объявила о своих президентских амбициях.