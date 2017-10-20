15:17 20 октября 2017 0

Замеры опровергают версию немецких специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Западные эксперты ознакомились с результатами мониторинга воздуха на территории России. После этого версию о том, что обнаруженное над Европой облако рутения-106 может происходить из РФ, признали несостоятельной.

В начале октября немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите обнаружило в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106. Вскоре в местных СМИ было озвучено предположение данного ведомства, что источник якобы находится на Южном Урале. При этом эксперты не уточняли, на основании чего сделали такие выводы.

В ответ госкорпорация «Росатом» официально заявила, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли РФ в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону. Кроме того, компания озвучила данные, полученные из системы радиационного мониторинга Росгидромета. В пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории всей страны Ru-106 не был обнаружен. Кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге — но там концентрация Ru-106 за период со 2 по 6 октября была ничтожной и составляла 115,4 микробеккерелей на кубический метр.

Для сравнения: на основе подтвержденных данных из стран Европы, получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация Ru-106 в Румынии составляла 145 тысяч микробеккерелей на кубический метр, в Италии — 54,3 тысячи микробеккерелей на кубический метр, на Украине — 40 тысяч микробеккерелей на кубический метр.

«Наличие рутения-106 искусственного происхождения в атмосфере нескольких европейских стран с конца сентября активно упоминается в средствах массовой информации. Как это часто бывает, когда возникает тема радиации, сразу начали ходить разные слухи, в том числе о возможности ядерной аварии в России, что не является правдой», — прокомментировал журналистам ситуацию основатель и президент французской общественной организации «Экология и атомная энергетика» Бруно Комби. При этом эксперт отметил, что раз наибольшая концентрация изотопа была замечена в Румынии, то там и надо искать источник.

«Как и следовало ожидать, МАГАТЭ не подтвердило версию немецкого ведомства, иного и не могло быть. Версия немецких „специалистов“ может быть реализована только одним способом: рутений-106 немедленно после своей „утечки на Южном Урале“ стартует вертикально вверх в космическое пространство, а после того, как планета Земля повернется на необходимое количество градусов, не менее стремительно пикирует на территорию Европы. Только в этом случае версия о том, что „уральский рутений-106“ не зафиксирован на территории России, которую он миновал для того, чтобы переполошить всю Европу, имеет право на существование», — отметил, в свою очередь, латвийский физик Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.ру».