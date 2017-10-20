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Главные новости Челябинской области
15:30  20 октября 2017 0

Убийца чебаркульского полицейского отправлен в СИЗО

Егор Александрин арестован на два месяцаФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Чебаркульский городской суд 20 октября принял решение взять под стражу жителя села Травники Егора Александрина, подозреваемого в гибели сотрудника полиции Ярослава Власова. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, Александрину предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Автоинспектор Ярослав Власов 30 сентября находился на дежурстве в селе Травники. 25-летний местный житель Егор Александрин, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2101, отказался выполнять требование сотрудника полиции остановиться. Он сбил автоинспектора, Власова подкинуло вверх на капот «копейки». Александрин на огромной скорости пронесся более 500 метров. Автоинспектора сбросило с капота, он ударился головой о камни и через несколько дней скончался в больнице.

Егор Александрин скрылся и почти три недели был в розыске. 18 октября он явился в полицию Копейска вместе со своим адвокатом и добровольно сдался.

Альбина Золотухина
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