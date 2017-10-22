Руководство учреждения не побоялось показать скандальный фильм
Руководство Ельцин Центра приняло решение усилить охрану во время творческой встречи с режиссером Алексеем Учителем — автором скандального фильма «Матильда».
«Во время показа будет усилена охрана. Мы остерегаемся, но не боимся провокаций», — рассказала корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова. Встреча со зрителями и показ кинокартины состоится 9 ноября. Все билеты были моментально раскуплены зрителями, их стоимость варьировалась от 600 до 1500 рублей.
Задолго до выхода «Матильды» в обществе развернулась острая дискуссия о том, уместно ли снимать фильм о личной жизни императора Николая II, причисленного к лику святых.