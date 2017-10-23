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23 октября 2017
13:32  23 октября 2017 0

Путин пригласил всех уволенных им за осень губернаторов на встречу

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Глава государства хочет поблагодарить их за работуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент хочет поблагодарить всех отправленных им в отставку глав регионов. Для этого он планирует собрать всех 11 уволенных с начала сентября губернаторов на следующей неделе.

Встреча предположительно состоится 31 октября, сообщает «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

С сентября Владимир Путин отправил в отставку 11 губернаторов. Свои должности покинули главы Псковской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Орловской областей, Красноярского, Приморского краев и Дагестана, Ненецкого автономного округа, а также Омской области. Последнюю в настоящее время возглавляет назначенный врио депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков.

Ряд отправленных в отставку глав регионов получили новые посты. Так, экс-глава Самарской области Николай Меркушкин стал спецпредставителем президента по взаимодействию со всемирным конгрессом фино-угорских народов, экс-глава Дагестана — спецпредставителем по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона. Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак стал секретарем генсовета «Единой России».

Ранее глава государства встретился также со всеми губернаторами, которых избрали в сентябре по итогам Единого дня голосования.

Игорь Чукреев
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