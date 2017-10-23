Путин пригласил всех уволенных им за осень губернаторов на встречу

Президент хочет поблагодарить всех отправленных им в отставку глав регионов. Для этого он планирует собрать всех 11 уволенных с начала сентября губернаторов на следующей неделе.
Встреча предположительно состоится 31 октября, сообщает «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
С сентября Владимир Путин отправил в отставку 11 губернаторов. Свои должности покинули главы Псковской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Орловской областей, Красноярского, Приморского краев и Дагестана, Ненецкого автономного округа, а также Омской области. Последнюю в настоящее время возглавляет назначенный врио депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков.
Ряд отправленных в отставку глав регионов получили новые посты. Так, экс-глава Самарской области Николай Меркушкин стал спецпредставителем президента по взаимодействию со всемирным конгрессом фино-угорских народов, экс-глава Дагестана — спецпредставителем по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона. Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак стал секретарем генсовета «Единой России».
Ранее глава государства встретился также со всеми губернаторами, которых избрали в сентябре по итогам Единого дня голосования.