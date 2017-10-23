Профессор ВШЭ Олег Будницкий покинул экспертный совет Высшей аттестационной комиссии в знак протеста против ее решения по «делу Мединского».
Об этом он заявил «Ведомостям» сразу после подачи заявления о сложении с себя полномочий. По словам Олега Будницкого, решение ВАК сохранить ученую степень министру культуры РФ Владимиру Мединскому «совершенно девальвирует значение научной экспертизы, как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени». В результате он не видит для себя возможности дальше работать в этой организации.
Отметим, 23 октября стало известно, что ряд членов РАН выступили с заявлением о необходимости реформирования ВАК после скандала с ученой степенью министра. По мнению членов «Клуба 1 июля», после случившегося для восстановления авторитета организации необходимо реформировать комиссию, как минимум переподчинив ее от министерства образования в ведение Академии наук. Заявление подписали более 30 академиков и членов-корреспондентов РАН.
В министерстве образования в ответ заявили, что ни о какой реформе не может быть и речи. «ВАК — авторитетная организация, доказавшая свою необходимость, и вопроса о каком-либо ее реформировании не стоит», — заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы министерства образования и науки России Андрей Емельянов.