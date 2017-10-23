{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
14:39  23 октября 2017 0

Профессор ВШЭ покинул экспертный совет ВАК в знак протеста по «делу Мединского»

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Профессор ВШЭ подчеркнул, что после решения по Мединскому не видит себя в ВАКФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
все новости сюжета

Профессор ВШЭ Олег Будницкий покинул экспертный совет Высшей аттестационной комиссии в знак протеста против ее решения по «делу Мединского».

Об этом он заявил «Ведомостям» сразу после подачи заявления о сложении с себя полномочий. По словам Олега Будницкого, решение ВАК сохранить ученую степень министру культуры РФ Владимиру Мединскому «совершенно девальвирует значение научной экспертизы, как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени». В результате он не видит для себя возможности дальше работать в этой организации.

Отметим, 23 октября стало известно, что ряд членов РАН выступили с заявлением о необходимости реформирования ВАК после скандала с ученой степенью министра. По мнению членов «Клуба 1 июля», после случившегося для восстановления авторитета организации необходимо реформировать комиссию, как минимум переподчинив ее от министерства образования в ведение Академии наук. Заявление подписали более 30 академиков и членов-корреспондентов РАН.

В министерстве образования в ответ заявили, что ни о какой реформе не может быть и речи. «ВАК — авторитетная организация, доказавшая свою необходимость, и вопроса о каком-либо ее реформировании не стоит», — заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы министерства образования и науки России Андрей Емельянов.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров