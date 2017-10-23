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23 октября 2017
Главные новости Москвы
20:23  23 октября 2017 0

Российские ученые потребовали отменить «дискредитирующее» решение по диссертации Мединского

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Совет называет решение немотивированным и дискредитирующимФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Совет по науке при Минобрнауки потребовал изменить решение Высшей аттестационной комиссии по диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского. Заявление опубликовано на сайте Совета.

Совет называет немотивированным решение президиума ВАК, который сохранил степень доктора исторических наук за министром культуры, и призывает отменить решение. По мнению ученых, решение ВАК дискредитирует российскую систему научной аттестации, пишет «Ридус».

При вынесении решения был нарушен приказ Минобрнауки о необходимости создания экспертной группы при расхождении позиций. Совет призывает создать комиссию, сообщает «Национальная служба новостей».

«Сессия гуманитарно-общественных наук президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом», — заключают ученые.

Напомним, «URA.RU» писало о том, что профессор ВШЭ Олег Будницкий покинул экспертный совет Высшей аттестационной комиссии в знак протеста против ее решения по «делу Мединского».

Ксения Томашова
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