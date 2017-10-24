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Главные новости Курганской области
12:32  24 октября 2017 0

Директора курганской свалки после пожара и смога наказала прокуратура

Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, мусор, мусоровоз, свалка, полигон ТБО
Руководство свалки умалчивало о новых очагах возгоранияФото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокуратура Курганской области нашла на Шуховском полигоне ТБО многочисленные нарушения природоохранного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства. Свалка под Курганом горела несколько недель, из-за чего над городом установился плотный смог.

Прокуроры, выехавшие на полигон с проверкой, выявили, что на территории свалки было недостаточно огнетушителей, их эксплуатировали без необходимой перезарядки. Кроме того, мусор не увлажнялся в пожароопасный период, на полигоне не хватало песка для тушения огня, а о новых возгораниях руководство не сообщало в пожарную охрану. Предприятие также не определяло класс опасности поступающих отходов, не разработало программу контроля за состоянием атмосферного воздуха.

На директора предприятия и юридическое лицо возбуждены административные производства по статьям 6.3, 8.1, 20.4 КоАП РФ, добавили в прокуратуре.

Получить комментарий в администрации Шуховского полигона ТБО не удалось — ответственных лиц нет на рабочем месте. Ранее «URA.RU» сообщало, что пожар на Шуховском полигоне ТБО видно из космоса.

Вера Чернышева
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