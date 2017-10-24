{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
22 октября 2017
21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Курганской области
13:46  24 октября 2017 0

Курганские власти поделили депутатов Госдумы на любимчиков и антигероев

Встреча с Павлом Дорохиным Курган, дорохин павел
Депутат Госдумы Павел Дорохин подвергся критикеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские власти не стали освещать визит в Зауралье депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина. В понедельник, 23 октября, он провел встречу с губернатором Алексеем Кокориным и спикером областной думы Дмитрием Фроловым, однако новости об этом не появились на официальных сайтах думы и правительства. Более того, на следующий день Дмитрий Фролов раскритиковал работу коммуниста, передает корреспондент «URA.RU».

Речь о встрече с Павлом Дорохиным зашла во время пресс-подхода после окончания заседания областной думы во вторник, 24 октября. «Мы проговорили, что не всегда наши обращения находят отклик с его стороны», — рассказал о результатах разговора Дмитрий Фролов. «Сколько отдают сил наши депутаты Александр Ильтяков, Василий Шишкоедов, сенатор Сергей Лисовский», — сравнил спикер с местными политиками. «Промышленник он у нас один, его задача — обеспечивать серьезное лобби в министерстве промышленности, минпромторге», — отметил Фролов и добавил, что две актуальные для области задачи они сформулировали во время прошедшей встречи.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Александр Ремезков побывал в Кургане, на начало октября, информация об этом была размещена на официальном сайте правительства. Александра Ремезкова, который работал в свое время под началом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, считают сильным лоббистом. Курганские аграрии не раз подчеркивали его роль в отстаивании интересов Зауралья.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров