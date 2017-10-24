Курганские власти не стали освещать визит в Зауралье депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина. В понедельник, 23 октября, он провел встречу с губернатором Алексеем Кокориным и спикером областной думы Дмитрием Фроловым, однако новости об этом не появились на официальных сайтах думы и правительства. Более того, на следующий день Дмитрий Фролов раскритиковал работу коммуниста, передает корреспондент «URA.RU».
Речь о встрече с Павлом Дорохиным зашла во время пресс-подхода после окончания заседания областной думы во вторник, 24 октября. «Мы проговорили, что не всегда наши обращения находят отклик с его стороны», — рассказал о результатах разговора Дмитрий Фролов. «Сколько отдают сил наши депутаты Александр Ильтяков, Василий Шишкоедов, сенатор Сергей Лисовский», — сравнил спикер с местными политиками. «Промышленник он у нас один, его задача — обеспечивать серьезное лобби в министерстве промышленности, минпромторге», — отметил Фролов и добавил, что две актуальные для области задачи они сформулировали во время прошедшей встречи.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Александр Ремезков побывал в Кургане, на начало октября, информация об этом была размещена на официальном сайте правительства. Александра Ремезкова, который работал в свое время под началом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, считают сильным лоббистом. Курганские аграрии не раз подчеркивали его роль в отстаивании интересов Зауралья.