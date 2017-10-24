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24 октября 2017
Главные новости Москвы
20:20  24 октября 2017 0

«Ничего дальше своего тусовочного мира не видит». Поклонская прокомментировала заявление Собчак об «украинском Крыме»

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Поклонская сочла заявление Собчак неуважением к родинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала скандальное заявление Ксениии Собчак о том, что Крым принадлежит Украине. Экс-прокурор полуострова считает, что слова новоиспеченного кандидата в президенты России являются «неуважением к людям и собственной родине».

«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит, — цитирует Поклонскую RT. — Статус Крыма вообще не обсуждается. Неужели кому-то ещё неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия?».

Ранее Ксения Собчак на своей пресс-конференции заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права. Она считает, что присоединение полуострова к России стало нарушением Будапештского меморандума.

«Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: о неуважении к людям и собственной родине», — резюмировала депутат Поклонская.

Напомним, Ксения Собчак на прошлой неделе заявила о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Экс-ведущая телепроекта «Дома-2» подчеркнула, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».

Сергей Снегирев
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