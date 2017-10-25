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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
09:06  25 октября 2017 0

В Госдуме хотят запретить выезд сотрудников ГИБДД на аварии без пострадавших

Торжественное построение к 80-летию ГАИ ГИБДД Челябинск, гаи, гибдд, лада гранта
Лысаков уверен, что инспектора впустую тратят времяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительству России предложили отменить выезды инспекторов ДПС на мелкие аварии. С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Он считает, что сотрудники ГИБДД зачастую впустую тратят время на незаначительные происшествия без пострадавших, в то время как стоящие посреди дороги машины создают гигантские пробки.

Мелкими считаются аварии, сумма ущерба от которых не превышает 50 тысяч рублей. Лысаков уверен, что страховщики и водители в таких случаях способны определить виновников без вмешательства ГИБДД. «Федеральное агентство новостей» уточняет, что Лысаков направил обращение лично премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой подготовить соответствующее поручение.

Эксперты, напротив, заявляют, что подобные изменения могут привести к ущемлению прав водителей, пишет «Коммерсант». Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что бывают ситуации, когда у одного из участников ДТП вообще нет полиса ОСАГО, либо он поддельный, либо водители не могут прийти к однозначной трактовке произошедшего. «Или, допустим, участник аварии пьяный и отказывается подписывать извещение, — говорит Уфимцев — Как тогда быть второму водителю, если полицейский не приедет? Какой документ он понесет в страховую компанию или в суд?»

Помимо инициативы Вячеслава Лысакова ситуацию с ДТП осложняет факт отмены справок, которые ранее выдавали инспектора ГАИ. С 20 октября 2017 года этот документ инспектор больше не обязан выписывать водителю. «Коммерсант» отмечает, что ряд региональных ГИБДД начали выдавать аналоги справок, в которых фиксируются необходимые данные об аварии. В то же время страховщики опасаются работать без справок, потому как данное требование ещё сохраняется в положении Банка России №431-П 2014 года.

Иван Антонов
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