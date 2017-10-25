С открытого накануне в Екатеринбурге Макаровского моста исчезли знаки, которые регламентировали движение велосипедистов. «Еще 23 октября на левом тротуаре со стороны железнодорожного вокзала стоял знак — он разрешал езду на велосипеде по мосту. И хотя можно было двигаться только по очень узкому тротуару, но возможность движения была. Теперь же знаков нет; получается, что движение по мосту запрещено», — рассказывает один из читателей «URA.RU» Дмитрий Ложкин. Фотограф «URA RU» в среду, 25 октября, не обнаружил на мосту никакого знака, регулирующего движение.
Урбанист из Екатеринбурга Владимир Злоказов, один из активистов фонда «Город.Pro», разработавшего, в том числе, проект организации велосипедного движения в Академическом, предполагает, что знак мог висеть на время закрытия движения, чтобы показать, что на велосипеде и пешком по мосту передвигаться разрешено. «Теперь, когда мост открыли, думаю, езда разрешена, в том числе и по проезжей части», — говорит он. До реконструкции большинство горожан предпочитали ездить на велосипеде по крайне узкому тротуару, мешая прохожим.
Макаровский мост — одна из главных транспортных артерий Екатеринбурга. Он требует глобальной реконструкции из-за плохого состояния опор. Мост был закрыт для движения 9 октября, а открыт — частично — только 24-го числа. Для автомобилистов работают не четыре полосы (по две в каждую сторону), а только две: по одной в каждую сторону. Всего же ремонт моста и ограничение движения по нему продлятся до 2020 года.
В Екатеринбурге в последнее время обострились споры об обустроенности велодорожек в Екатеринбурге. Так, недовольство общественности вызвали дорожки шириной менее метра, проложенные вдоль проспекта Ленина, за это они жестко критиковали мэрию Екатеринбурга.