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25 октября 2017
24 октября 2017
16:58  25 октября 2017 0

С Макаровского моста исчезли знаки, которые разрешают велосипедистам ездить по тротуарам

Макаровский мост. Екатеринбург, машины, движение, макаровский мост, мост челюскинцев, велосипедист, зима, автомобили
Велосипедистам одинаково неудобно передвигаться как по тротуару, так и по проезжей частиФото: Анна Майорова © URA.RU

С открытого накануне в Екатеринбурге Макаровского моста исчезли знаки, которые регламентировали движение велосипедистов. «Еще 23 октября на левом тротуаре со стороны железнодорожного вокзала стоял знак — он разрешал езду на велосипеде по мосту. И хотя можно было двигаться только по очень узкому тротуару, но возможность движения была. Теперь же знаков нет; получается, что движение по мосту запрещено», — рассказывает один из читателей «URA.RU» Дмитрий Ложкин. Фотограф «URA RU» в среду, 25 октября, не обнаружил на мосту никакого знака, регулирующего движение.

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Урбанист из Екатеринбурга Владимир Злоказов, один из активистов фонда «Город.Pro», разработавшего, в том числе, проект организации велосипедного движения в Академическом, предполагает, что знак мог висеть на время закрытия движения, чтобы показать, что на велосипеде и пешком по мосту передвигаться разрешено. «Теперь, когда мост открыли, думаю, езда разрешена, в том числе и по проезжей части», — говорит он. До реконструкции большинство горожан предпочитали ездить на велосипеде по крайне узкому тротуару, мешая прохожим.

Макаровский мост — одна из главных транспортных артерий Екатеринбурга. Он требует глобальной реконструкции из-за плохого состояния опор. Мост был закрыт для движения 9 октября, а открыт — частично только 24-го числа. Для автомобилистов работают не четыре полосы (по две в каждую сторону), а только две: по одной в каждую сторону. Всего же ремонт моста и ограничение движения по нему продлятся до 2020 года.

В Екатеринбурге в последнее время обострились споры об обустроенности велодорожек в Екатеринбурге. Так, недовольство общественности вызвали дорожки шириной менее метра, проложенные вдоль проспекта Ленина, за это они жестко критиковали мэрию Екатеринбурга.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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