Мэрия Екатеринбурга назвала черных пиарщиков, желающих все опорочить

13:09 25 октября 2017 0

Еще недавно «Росяма» считалась протунгусовской организацией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская область находится в шаге от возобновления политического противостояния между региональными и екатеринбургскими властями. Его первым признаком стал ожесточенный конфликт между руководителями мэрии и группой членов муниципальной Общественной палаты, еще недавно считавшихся ключевыми членами городской команды. Звучат подозрения в шантаже с целью получения коммерческой выгоды, возбуждаются уголовные дела, идут в ход оскорбления. И это только начало.

Конфликт вылился в публичную плоскость 24 октября на заседании Екатеринбургской гордумы. При обсуждении вопроса о работе комитета по благоустройству горадминистрации депутат Константин Киселев (до весны 2016 года наиболее активно критиковавший екатеринбургские власти и ставивший вопрос об отставке сити-менеджера Александра Якоба) потребовал принять решение об обязательном согласовании с гордумой и Общественной палатой всех проектов по благоустройству дороже 10 миллионов рублей.

Резкое выступление Алексея Белышева стало сегодня для многих неожиданностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Близкие к мэрии депутаты яростно воспротивились этой инициативе. Несколько раз они задавали вопрос, почему их коллеги выражают недоверие проводимой мэрией работе. Наиболее ярким эпизодом спора стало выступление замглавы администрации Алексея Белышева. Он заверил присутствующих, что чуть ли не единственными критикующими городские власти людьми являются член комиссии Общественной палаты Екатеринбурга по развитию логистики и транспортной инфраструктуры Владимир Злоказов и «двое примкнувших к нему общественника». Белышев предложил руководствоваться при реализации городских проектов не мнением подобных предвзятых людей, а позицией профессиональных специалистов.

По мнению заместителя сити-менеджера, эти люди «занимаются черным пиаром и стремятся опорочить все, что делает городская администрация». Часть присутствующих слышала, что Белышев назвал Злоказова и его компаньонов «сумасшедшими общественниками». Но звучала ли фраза именно так из-за шума в зале понять было невозможно.

Бывшие активисты Владимира Тунгусова сегодня работают против него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в структурах городской власти сообщил «URA.RU», что для столь резкого словесного удара было как минимум две причины. Во-первых, Владимир Злоказов якобы предлагал руководству мэрии отдать контракты на укладку новой плитки на проспекте Ленина определенным фирмам и в случае отказа пригрозил «взорвать интернет» критикой в адрес мэрии.

По версии чиновника, в команду «черных пиарщиков» также вошел координатор проекта «РосЯма» Алексей Беззуб, стремящийся повлиять на ход рассмотрения возбужденного против него уголовного дела по статье «халатность». Год назад, когда Беззуб работал главным квартальным в Орджоникидзевском районе, на несовершеннолетнего подростка на курируемой муниципалитетом спортплощадке упали хоккейные ворота. Пострадавшего ребенка прооперировали. Об интересах третьего «сумасшедшего общественника» — координатора уральского отделения движения РосПил Екатерины Петровой не упоминается.

Во-вторых, ряд опрошенных «URA.RU» екатеринбургских политиков увидели в конфликте политическую подоплеку. Условия заключенного весной 2016 года политического перемирия между городскими и областными властями запрещают сторонам резко и публично критиковать друг друга. По их данным, трех общественников использовали как инструмент для нарушения мирового соглашения. Скандальные разоблачения деятельности руководителей мэрии могут стать поводом для предъявления серьезных претензий к ряду высоких чиновников и начала кадровых чисток.

В качестве подтверждения последнего тезиса его сторонники напоминают, что все трое общественников — выходцы из городской команды, досконально знающий ее слабые точки. В частности, фонд «Город.Pro» (в котором одну из главных должностей занимает Владимир Злоказов) получал в 2016 году контракт на разработку новой схемы движения общественного транспорта Алексей Беззуб и Екатерина Петрова выступали на стороне города в период его конфликта с губернаторской командой.

Еще прошлым летом «Город.Pro» разрабатывал для мэрии новую транспортную схему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Злоказов пояснил «URA.RU», что поводом для разногласий между фондом «Город.Pro» и мэрией стал проведенный этим летом в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу ремонт части проспекта Ленина от улицы Московская до улицы 8 марта. Урбанист напомнил, что горадминистрация ранее провозглашала приоритет общественного транспорта, но в ходе ремонта не предприняла ничего для решения этой задачи.

«Были все возможности обособить трамвайные пути, чтобы трамваи двигались без пробок, а также перенести на оптимальные места трамвайные платформы, но этого сделано не было. Комитет благоустройства оправдывает это тем, что им поручили готовиться к чемпионату мира. Если бы они делали все, что им следовало сделать, то они выходили бы на объект только в следующем году. Тем самым мы видим, что задачу по построению потемкинской деревни для болельщиков, которые приедут сюда на несколько дней, они считают более важной, нежели ранее обозначенные ими же приоритеты в сфере транспорта», — добавляет Злоказов.

Также вызывает непонимание урбаниста подход к обустройству велодорожек: «На сегодняшний день „по ГОСТу“ — это пустые слова, за которыми прячутся люди, которым наплевать на качество своей работы и тех, кто будет пользоваться ее результатами. Таким людям, на мой взгляд, не стоит работать в сфере благоустройства».

Алексей Беззуб знаком с политической подоплекой конфликта Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Злоказов отвергает обвинения в попытках шантажа городских властей и получения близкими к нему фирмами муниципальных контрактов: «Мы предлагали безвозмездную консультационную помощь комитету по благоустройству по проектированию инфраструктуры на проспекте Ленина. Комитет наши предложения проигнорировал. Никакой оплачиваемой помощи мы им не предлагали». Он также отрицает любую политическую подоплеку конфликта: «Я знаю, что есть политики, которые политизируют любые вопросы. Но меня это не очень волнует. Я не знаком и не встречался лично ни с Куйвашевым, ни с Тунгусовым».

Алексей Беззуб, напротив, не отрицает, что противостояние группы общественников с горадминистрацией развивается параллельно с возобновлением конфликта между командами: «Мэрия старается сохранит статус-кво, а мы здесь ее руководителям как кость в горле в сложившейся ситуации. Поэтому, они переключились на борьбу с нами… У Белышева сдают нервы».

Беззуб пояснил, что в основе его конфликта с мэрией лежит спор об эффективности расходования средств на строительство дорог. «У меня есть подозрение, что они оплачивают работу, которая не прошла лабораторный контроль. Представители мэрии сначала усомнились в праве Общественной палаты запрашивать документы. Мы изменили формулировку запроса. Они обещали предоставить нам акты 19 октября и снова этого не сделали, обосновав это смешными комментариями», — говорит общественник.

Алексей Беззуб уверен, что найдет закопанные в асфальт сотни миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предположения о попытках получения общественниками контрактов на укладку плитки на проспекте Ленина у Алексея Беззуба вызвали недоумение. «Мой бизнес связан с поставкой импортного оборудования. Мне подряды на благоустройство не нужны, потому что у меня бизнес на 40% в год растет ежегодно. И заниматься укладкой плитки у меня желания нет», — пояснил он. Беззуб уверяет, что в своей работе сторонится политики. «Меня могут называть протунгусовским, могут прокуйвашевским. Мне вообще наплевать, как меня называют. Я хочу, чтобы гарантия на сделанные дороги была пять лет. Мы были и остаемся независимыми общественниками. Поэтому, нас не любила ни областная администрация, не любит и городская. Как только область перестанет выделять на ремонт дорог в Екатеринбурге деньги, я буду задавать вопросы Куйвашеву. Как только городская администрация будет бракоделить, я буду задавать вопросы ей», — говорит общественник.

Координатор уральского отделения «РосПила» Екатерина Петрова настаивает на своей неполитизированности и на том, что конфликт общественников с мэрией лишь опосредованно связан с большой политикой: «Мы всегда были между двумя огнями, всегда считались чьим-то орудием».

Екатерина Петрова не считает себя «сумасшедшей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Реплика про „сумасшедших общественников“, которые занимаются „черным пиаром“, просто смешная. Общественная палата Екатеринбурга является, в соответствии с законодательством, субъектом общественного контроля. Мы имеем право организовать общественный контроль в отношении любого ведомства, входящего в администрацию города. Если бы мы сделали это, то были бы должны передать результаты нашей работы в прокуратуру», — отмечает она.

Общественница добавляет, что до отставки из мэрии бывшего замглавы администрации по вопросам благоустройства Евгения Липовича городские власти успешно сотрудничали с общественниками: «Липович находил с нами общий язык, реагировал на наши призывы, требования и вопросы. Сейчас он ушел и с нами никто не хочет разговаривать, воспринимают нас в штыки и называют сумасшедшими. Это мания преследования. Никто из нас не хочет никакой личной выгоды. Мы хотим одного — чтобы власть нормально делала свою работу»