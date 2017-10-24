Движение запустили около 18:00
В Екатеринбурге во вторник вечером открыли движение по Макаровскому мосту, которое было закрыто с 9 октября. Для автомобилистов работает две полосы: по одной в каждую сторону. Движение трамваев пока не возобновили.
В администрации Екатеринбурга пояснили, что московские эксперты после проверки путепровода на прочность разрешили движение.
Напомним, после закрытия моста Екатеринбург встал в огромные пробки. Как сообщали аналитики «Яндекса», на нескольких улица из-за этого появился плотный трафик.
В настоящее время машины уже ездят по мосту. По словам автомобилистов, пробки нет. Трамваи по мосту пойдут завтра. Для них будет организовано реверсивное движение, чтобы снизить нагрузку на опоры.
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