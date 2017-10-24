{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:55  24 октября 2017 0

В Екатеринбурге ликвидировали главную причину пробок. ФОТО

Движение по Макаровскому мосту. Екатеринбург, движение, макаровский мост, трамвайные пути, автомобили
Движение запустили около 18:00Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге во вторник вечером открыли движение по Макаровскому мосту, которое было закрыто с 9 октября. Для автомобилистов работает две полосы: по одной в каждую сторону. Движение трамваев пока не возобновили.

В администрации Екатеринбурга пояснили, что московские эксперты после проверки путепровода на прочность разрешили движение.

Напомним, после закрытия моста Екатеринбург встал в огромные пробки. Как сообщали аналитики «Яндекса», на нескольких улица из-за этого появился плотный трафик.

В настоящее время машины уже ездят по мосту. По словам автомобилистов, пробки нет. Трамваи по мосту пойдут завтра. Для них будет организовано реверсивное движение, чтобы снизить нагрузку на опоры.

1/4
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров