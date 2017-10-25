16:45 25 октября 2017 0

Мать Леонида Волкова уличили в коррупции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мать Леонида Волкова, который является начальником штаба блогера Алексея Навального, подозревают в картельном сговоре при получении муниципальных контрактов. Информацию изложил на своей странице в Facebook публицист Илиас Меркури.

Как утверждает Меркури, Сусанна Борисовна оказалась в числе соучредителей фирмы ООО «ЦНИТ» (занимается торговлей компьютерами, компакт-дисками, установкой программного обеспечения, проводит семинары и так далее). Главным учредителем фирмы (38% акций) является некая Галина Брусницына.

Как выяснилось в ходе расследования, фирма «ЦНИТ» при госзакупках фактически конкурировала с другой фирмой, подконтрольной этим же учредителям, что по закону как раз и является картельным сговором. В частности, публицист указывает, что в 2014 году компания участвовала в тендере на поставку игровых столов в детский сад «Чебурашка».

«В конкурсе на этот тендер принимали участие три фирмы: ООО „ЦНИТ“, ООО „Интерсат“, ООО Ресурсный центр современных средств обучения „Образовательные бренды“. Последняя фирма и выиграла тендер. Контракт был заключен на сумму 156 330 рублей, при начальной цене 160 176,65 руб. Любопытно, что основным учредителем „Образовательных брендов“ является Брусницына Галина Григорьевна. Знакомые имя и фамилия? Она же и соучредитель ООО „ЦНИТ“», — указывает автор поста.

1/2 Фото: скрин страницы Facebook публициста Илиаса Меркури

Меркури также выяснил, что в 2013 году фирма без конкурса получила тендер на поставку учебного оборудования для занятий по робототехнике в центр «Социум».

«Сотрудникам ФАС, очевидно, стоит повнимательнее присмотреться к фирме, соучредителем которой является мать одного из наших главных „борцов с коррупцией“, Леонида Волкова», — заключает публицист.