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26 октября 2017
08:50  26 октября 2017 0

В небе над уральскими городами появилось странное свечение. ФОТО

Фотография явления из Верхней ПышмыФото: группа «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Челябинска ночью, 26 октября, заметили над городами странное свечение. Фотографиями явления очевидцы поделились в соцсетях.

По снимкам видно, что в темное время суток в небе появились огромные желтые пятна. И если на кадрах, сделанных в районе Эльмаш в Екатеринбурге, свечение выглядит небольшим, то жители Пышмы и Челябинска смогли запечатлеть явление крупным планом. В комментариях подписчики сравнивают его с «ядерным взрывом».

Авторы пояснили, что яркий свет скорее всего исходит от тепличных комплексов и отражается в облаках. Многие комментаторы принялись шутить в ответ на озвученную версию: «Выращивают киборгов, это база „Скайнет“»; «Свет от пестицидов»; «Бэтмена вызывают. Бэтмен приди, порядок наведи». Другие попытались найти логическое объяснение увиденному: «Облака идут низко, плюс пасмурно на улице. Вот и зарево хорошо видно».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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