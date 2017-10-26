08:50 26 октября 2017 0

Фотография явления из Верхней Пышмы Фото: группа «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Челябинска ночью, 26 октября, заметили над городами странное свечение. Фотографиями явления очевидцы поделились в соцсетях.

По снимкам видно, что в темное время суток в небе появились огромные желтые пятна. И если на кадрах, сделанных в районе Эльмаш в Екатеринбурге, свечение выглядит небольшим, то жители Пышмы и Челябинска смогли запечатлеть явление крупным планом. В комментариях подписчики сравнивают его с «ядерным взрывом».

Авторы пояснили, что яркий свет скорее всего исходит от тепличных комплексов и отражается в облаках. Многие комментаторы принялись шутить в ответ на озвученную версию: «Выращивают киборгов, это база „Скайнет“»; «Свет от пестицидов»; «Бэтмена вызывают. Бэтмен приди, порядок наведи». Другие попытались найти логическое объяснение увиденному: «Облака идут низко, плюс пасмурно на улице. Вот и зарево хорошо видно».