В Кургане родители пожаловались, что не могли узнать результаты контрольной по математике у своего ребенка. Как объяснили дети, это происходит из-за того, что учителям лицея №12 перестали платить за проверку тетрадей, рассказали возмущенные родители «URA.RU» на правах анонимности.
С начала учебного года многим курганским педагогам отменили доплаты за классное руководство и проверку тетрадей. По данным работников профсоюзов, из-за ограниченности бюджета города стимулирующий фонд сократили до минимума. Однако директор лицея №12 Надежда Романова заявила «URA.RU», что в их учебном заведении пока удалось сохранить эти выплаты в полном объеме. «У нас в сентябре не хватило стимулирующего фонда на доплаты заведующим кафедрами. В октябре мы все компенсировали», — рассказала она о сложностях.
С 1 сентября в Зауралье стопроцентная оплата коммунальных платежей сельским учителям была заменена на фиксированную выплату в 1200 рублей. После этого учителя грозили властям акциями протеста.
В четверг, 26 октября, городские учителя и представители отраслевого профсоюза планируют провести встречу с руководством департамента образования мэрии, чтобы обозначить проблемные вопросы.