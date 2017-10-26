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Главные новости Курганской области
12:35  26 октября 2017 0

В Кургане родители жалуются, что учителя перестали проверять тетради. Им за это не платят

Поселок Роза. Челябинск., учитель, ученики, школа4
Учителя жалуются на снижение доходовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане родители пожаловались, что не могли узнать результаты контрольной по математике у своего ребенка. Как объяснили дети, это происходит из-за того, что учителям лицея №12 перестали платить за проверку тетрадей, рассказали возмущенные родители «URA.RU» на правах анонимности.

С начала учебного года многим курганским педагогам отменили доплаты за классное руководство и проверку тетрадей. По данным работников профсоюзов, из-за ограниченности бюджета города стимулирующий фонд сократили до минимума. Однако директор лицея №12 Надежда Романова заявила «URA.RU», что в их учебном заведении пока удалось сохранить эти выплаты в полном объеме. «У нас в сентябре не хватило стимулирующего фонда на доплаты заведующим кафедрами. В октябре мы все компенсировали», — рассказала она о сложностях.

С 1 сентября в Зауралье стопроцентная оплата коммунальных платежей сельским учителям была заменена на фиксированную выплату в 1200 рублей. После этого учителя грозили властям акциями протеста.

В четверг, 26 октября, городские учителя и представители отраслевого профсоюза планируют провести встречу с руководством департамента образования мэрии, чтобы обозначить проблемные вопросы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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