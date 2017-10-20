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Главные новости Курганской области
15:10  20 октября 2017 0

«Социальное напряжение растет». Курганские учителя жалуются на снижение зарплат и грозят акциями протеста

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, учитель, школьная доска, егэ, экзамен
Педагоги жалуются на снижение доходовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Профсоюз работников образования Курганской области подводит первые итоги после изменения системы оплаты сельским учителям, которым стопроцентную оплату коммунальных платежей заменили на выплату в 120 рублей. По словам руководителя профсоюзной организации Елены Охапкиной, массового недовольства нет, однако из некоторых районов посыпают жалобы, их рассматривают индивидуально.

На снижение доходов пожаловались педагоги в Катайском, Далматовском районах и Мокроусово. Однако больше всего жалоб поступает из областного центра. Хотя городских учителей реформа не коснулась, оказалось, что курганским педагогам отменили доплаты за классное руководство и проверку тетрадей. По данным работников профсоюзов, из-за ограниченности бюджета города стимулирующий фонд сократили до минимума.

«Жалоб много и от учителей, и от работников дошкольных учреждений. Мы не можем найти статистику в открытых источниках, поэтому сделали запрос. 26 октября мы проведем собрание с профсоюзным активом, на которое пригласили руководителя курганского управления образования Ивана Сбродова», — рассказал председатель объединения профсоюза работников образования города Кургана Нина Михайлова. Она отметила, что глава администрации Кургана Андрей Потапов проинформирован о ситуации, также эти вопросы озвучивали и в правительстве региона.

В ближайшее время педагоги решат, как будут бороться за свои права. Они не исключают, что выйдут на акции протеста, если их мнение не будет учтено. «В 2016 году ухудшалась ситуация, с начала этого года были проблемы, и вот сейчас педагоги возмущены. Социальное напряжение растет», — отметила Михайлова.

Учителя отмечали, что им могут вполне законно снижать зарплаты, поскольку средняя зарплата по экономике региона также понизилась.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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